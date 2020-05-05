Число погибших с коронавирусом в Москве превысило 800

Общее число погибших с коронавирусом с начала эпидемии в Москве превысило 800 и достигло отметки в 816. Об этом сообщается во вторник, 5 мая на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Москве выявили еще 5 714 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 80 115. Число выздоровевших — 7 870,

В Московской области насчитывается 822 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Всего инфицировано в регионе — 15 761. 576 человек выздоровели, 127 умерли.

За последние сутки в России подтвержден 10 102 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число зараженных 155 тысяч. Умерли с начала эпидемии 1 451 человек, выздоровели 19 865.

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