Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 4,8 тысячи

В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 4,8 тысячи человек. Это следует из данных столичного штаба по борьбе с инфекцией, опубликованных в Telegram.

За последние сутки в Москве умерли еще 11 человек с коронавирусом. Таким образом общее количество скончавшихся пациентов достигло 4809.

В штабе напомнили, что при обнаружении симптомов ОРВИ необходимо остаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

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