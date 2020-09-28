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В Москве зафиксировали максимум умерших с коронавирусом с середины июля
Фото: Зыков Кирилл / агентство «Москва»
Еще 23 пациента с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram.
Таким образом, число умерших пациентов с коронавирусом в столице превысило 5,2 тысячи. Всего скончались 5203 человека.
Число умерших в Москве превысило 20 впервые с середины лета: 16 июля в столице умерли 24 пациента с коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 скончавшихся.
Всего в столице было выявлено более 287 тысяч заболевших COVID-19. Из них более 246 тысяч выздоровели. За все время в России обнаружили около 1,1 миллиона заболевших.
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