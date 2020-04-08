Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 270 человек

В Москве за минувшие сутки вылечились 48 пациентов, общее число выздоровевших достигло 270 человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба.

«При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации», — сказала она.

По последним данным, в Москве зафиксирован 5181 случай заражения коронавирусом, 31 человек умер.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее.

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