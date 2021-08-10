ЦУМ оказался замешан в международном скандале

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверили ЦУМ в Москве, замешанный в скандале из-за одного из продавцов площадки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».

ФАС подозревает группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитных брендов: это относится и к розничной торговле, и к онлайн-продажам.

Пресс-служба ФАС уточнила, что сотрудники не могли попасть в здание универмага более двух часов. Все это время они ожидали представителя компании с доверенностью, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку.

Ведомство напомнило, что за картельные сговоры в России предусмотрена ответственность до 15 процентов от годовой выручки организации. По данным 2020-го года, выручка проверяемых компаний составляет более 90 миллиардов рублей. Также ограничителям конкуренции на рынке может грозить уголовная ответственность.

Ранее москвички пожаловались на обслуживание в ЦУМе. Пользовательница сети написала, что купила в универмаге порванную обувь. В комментариях ей ответила девушка, вспомнившая, как сотрудник магазина обманул ее, заменив без ведома товар в пакете.

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