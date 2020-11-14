ЦУМ захотели оштрафовать на миллион рублей из-за очередей за смартфонами

Торговый дом «ЦУМ» в Москве захотели оштрафовать на 1 миллион рублей за несоблюдение мер профилактики коронавируса в очередях. Об этом сообщил РИА Новости главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

«Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты», — заявил Зинюшин.

По его словам, представителей администрации магазина уже вызвали для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Статья предполагает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а в случае, если в результате допущенных нарушений был нанесен имуществу или здоровью человека — до 1 миллиона рублей. Кроме того, ЦУМ могут вынудить приостановить работу на 90 дней, пояснил инспектор.

В сентябре ЦУМ уже оштрафовали на сумму свыше миллиона рублей за несоблюдение масочного режима.

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