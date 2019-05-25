Данилу Багрова заменили Черным Плащом на граффити со сценой из «Брата-2»

Екатеринбургский художник Слава Птрк нарисовал в столице граффити со сценой из фильма «Брат-2». Соответствующий снимок он разместил в своем Instagram-аккаунте.

Как уточнил автор, рисунок был сделан в окрестностях аэропорта Внуково.

На граффити передана сцена из фильма, где вместо актеров изображены герои диснеевского мультфильма «Черный Плащ». «Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим», — говорится в подписи к посту.

26 апреля стало известно, что столичные коммунальщики оценили рисунки, которые больше года появляются на стене станции «Ростокино» Московского центрального кольца. Один из них сообщил, что автора работ пока не смогли установить и борьба с граффити — бесконечна.

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