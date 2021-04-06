Депутата обокрали в московском фитнес-клубе

Члена президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Палаты молодых депутатов при Мособлдуме Александра Дворкина обокрали в одном из московских фитнес-клубов. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в клубе на Новинском бульваре в период с 29 марта по 2 апреля. Неизвестный вскрыл шкафчик, где хранились вещи Дворкина, и похитил оттуда около 1,4 тысячи долларов (около 106 тысяч рублей по нынешнему курсу).

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В марте сообщалось, что члены коллегии присяжных, участвующие в рассмотрении одного из дел в Тверском суде Москвы, поймали воровку, которая пыталась украсть их вещи. Присяжные вызвали полицию и решили на время закрыть пойманную с поличным воровку в помещении.

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