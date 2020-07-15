Деревни Подмосковья оказались отрезаны от мира

Несколько деревень Московской Области оказались отрезаны от внешнего мира из-за дождей. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.

От ливневых потоков пострадал Можайский район. Дожди смыли единственную дорогу, которая соединяла поселки с большой землей. В число пострадавших деревень вошли Хорошилово, Бабаево, Сальницы, Мечтаево, Хорошилово-1 и Лесная Губерния. Отмечается, что из-за природного явления сотни человек не могут уехать в город и вернуться с дач.

По сообщениям издания, на данный момент спасатели решили возвести пеший переход. Источники издания отмечают, что ситуация с ливнями в Можайском и Рузском районах самая сложная. И из-за особенностей ландшафта существует большая вероятность возникновения новых подтоплений.

Ранее москвичей предупредили об угрозе выхода рек из берегов.

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