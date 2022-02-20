Деревянный дом в центре Москвы удивил россиян

Снимок деревянного дома, стоящего в центре Москвы, удивил россиян. Фотографию опубликовали в Facebook-сообществе «Москва моя».

По словам автора топика, строение располагается на 4-м Ростовской переулке. На снимке изображено небольшое двухэтажное здание коричневого цвета, огороженного забором. На его фоне стоит многоэтажное жилое здание.

Некоторые юзеры удивились сохранившейся постройке в центре города. Москвичи отметили, что на территории Замоскворечья деревянных домов сохранилось около десяти штук. Столько же насчитывается в районе Старого Арбата. «Всего в городе их около 200 и лишь 10 процентов памятники архитектуры», — подметила жительница города.

«Спасибо! Как меня трогают деревянные дома в каменных джунглях!», «Как они смогли выжить?», «Неужели еще остались деревянные дома?» — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее в Москве выставили на продажу деревянный дом за 170 миллионов рублей. В объявлении было указано, что здание площадью 467 квадратных метров построено из кирпича. Однако сама женщина утверждает, что прожила в этом доме 26 лет и знает, что дом сделан из дерева.