Десятилетний школьник катался на квадроцикле под Москвой и разбился насмерть

В подмосковном Раменском десятилетний школьник погиб, катаясь на квадроцикле. Его тело обнаружил в районе Бронницы местный житель, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, ребенок не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось. От полученных травм мальчик погиб на месте.

В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия. Причину смерти ребенка установят после судебно-медицинской экспертизы.

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