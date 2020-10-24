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Десятилетний школьник катался на квадроцикле под Москвой и разбился насмерть
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
В подмосковном Раменском десятилетний школьник погиб, катаясь на квадроцикле. Его тело обнаружил в районе Бронницы местный житель, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, ребенок не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось. От полученных травм мальчик погиб на месте.
В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия. Причину смерти ребенка установят после судебно-медицинской экспертизы.
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