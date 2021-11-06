Десятки спортивных объектов построят в Москве в ближайшие три года

Дворец тенниса, серфинг-парк, ледовый дворец, центры самбо и бокса — это лишь малая часть новых спортивных объектов, которые власти планируют возвести в столице в ближайшие три года. О строительстве нескольких десятков построек такого рода с 37 бассейнами сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«До конца 2024 года планируется построить 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, семь специализированных спортивных сооружений и один отдельно стоящий бассейн. Всего в этих объектах будет 37 бассейнов», — привели на сайте слова главы Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, сказанные в ходе заседания комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.

Отмечается, что в столице планируется возвести знаковые объекты для профессиональных занятий спортом, а также районные центры для всех желающих. «В частности, свои двери откроет теннисный клуб и международные центры самбо и бокса в "Лужниках", серфинг-парк "Волна" в Мневниках, ледовый дворец для центра спорта и образования, спорткомплекс с экстрим-парком и зоной для воркаута в Некрасовке, а также дворец тенниса в составе Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча», — цитируют на сайте заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Уточняется, что государственная программа «Спорт Москвы» реализуется с 2011 года. За это время в столице уже было построено около 150 объектов спортивной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на строительство корпуса Третьяковки в Москве дополнительно выделят восемь миллиардов рублей. Таким образом общая стоимость комплекса площадью более 35 тысяч квадратных метров составит 15,7 миллиарда рублей.