20 сентября в 15:38
Дети нашли труп в реке на северо-востоке Москвы
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Дети во время прогулки вдоль реки Яузы на северо-востоке Москвы обнаружили в воде труп. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, юные москвичи сфотографировали свою находку и отправили снимок матери. После этого женщина вызвала полицию.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в сентябре сообщалось, что в городском округе Лосино-Петровский в Подмосковье грибники пошли в лес и нашли череп человека.
Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!