Дети нашли труп в реке на северо-востоке Москвы

Дети во время прогулки вдоль реки Яузы на северо-востоке Москвы обнаружили в воде труп. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, юные москвичи сфотографировали свою находку и отправили снимок матери. После этого женщина вызвала полицию.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в сентябре сообщалось, что в городском округе Лосино-Петровский в Подмосковье грибники пошли в лес и нашли череп человека.

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