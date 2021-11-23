Дети спасли застрявшую в московском подвале кошку

Дети в Москве спасли кошку, застрявшую в подвале дома в Южном Бутове. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам ГО и ЧС, передает радиостанция «Говорит Москва».

Как рассказали в ведомстве, дети позвонили спасателям и попросили вытащить животное из проема в стене дома на улице Адмирала Лазарева. «По словам заявителей, кошка застряла в подвале и жалобно мяукала. Мы спустились вниз и вытащили мученицу, после чего отпустили на волю», — отметили там.

В октябре россиян растрогала фотография пожилой женщины, гуляющей с кошкой по Филевскому парку в Москве. Некоторые местные жители узнали женщину на снимке.