Детские воспоминания москвички нашли отклик у пользователей сети

Жительница Москвы рассказала о своем детстве и нашла отклик у пользователей сети. Воспоминания женщины опубликованы в Facebook-группе «Арбат и окрестности».

Москвичка поделилась воспоминаниями о доме в Большом Афанасьевском переулке, где она жила с родителями, братьями и сестрами. Кроме них, в квартире проживало еще восемь семей. Женщина рассказала, что на этаже располагался общий коридор с большой ванной и туалетом. Из-за большого количества соседей, а также из-за того, что ее семья была многодетной, у москвички не было ощущения собственного жилища: «Поэтому я не могу сказать: мой дом, только наш».

Женщине запомнился большой коридор, в котором она любила играть в детстве: «Чудо-коридор! Игровая площадка, где и побегать можно было, и на велосипеде трехколесном покататься, и мячик погонять!».