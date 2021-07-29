Детские воспоминания москвички нашли отклик у пользователей сети
Жительница Москвы рассказала о своем детстве и нашла отклик у пользователей сети. Воспоминания женщины опубликованы в Facebook-группе «Арбат и окрестности».
Москвичка поделилась воспоминаниями о доме в Большом Афанасьевском переулке, где она жила с родителями, братьями и сестрами. Кроме них, в квартире проживало еще восемь семей. Женщина рассказала, что на этаже располагался общий коридор с большой ванной и туалетом. Из-за большого количества соседей, а также из-за того, что ее семья была многодетной, у москвички не было ощущения собственного жилища: «Поэтому я не могу сказать: мой дом, только наш».
Женщине запомнился большой коридор, в котором она любила играть в детстве: «Чудо-коридор! Игровая площадка, где и побегать можно было, и на велосипеде трехколесном покататься, и мячик погонять!».
Автор поста отметила, что сами жильцы старались поддерживать чистоту в доме и составляли график уборки. Мать женщины убиралась за одинокими стариками и привлекала дочь к домашним обязанностям: «Когда я подросла, мне тоже досталось, все мыла и чистила без конца, а дотошные соседи еще ходили и проверяли, хорошо ли девочка моет».
Многих пользователей группы тронули воспоминания жительницы района. «До слез», «Как ожил дом и двор», «Прекрасный почерк», — такие комментарии можно встретить под записью.
Ранее женщина рассказала в соцсетях о взаимоотношениях своих родителей. Она написала, какие цветы ее отец дарил матери. Мужчина срывал для жены сирень и черемуху.
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