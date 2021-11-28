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Девочка отравилась психотропными препаратами в Подмосковье

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Девочка отравилась психотропными препаратами в Подмосковье
Фото: belchonock / Depositphotos

В Подмосковье 13-летняя девочка отравилась нейролептиками — психотропными препаратами. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, вечером 27 ноября школьницу госпитализировали из поселка Одинцовского городского округа. Уже в больнице ее перевели в токсикологическую реанимацию.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Правоохранители проводят проверку.

Ранее жительница Москвы отравилась таллием.

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