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Девочка отравилась психотропными препаратами в Подмосковье
Фото: belchonock / Depositphotos
В Подмосковье 13-летняя девочка отравилась нейролептиками — психотропными препаратами. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, вечером 27 ноября школьницу госпитализировали из поселка Одинцовского городского округа. Уже в больнице ее перевели в токсикологическую реанимацию.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Правоохранители проводят проверку.
Ранее жительница Москвы отравилась таллием.