Девочка отравилась психотропными препаратами в Подмосковье

В Подмосковье 13-летняя девочка отравилась нейролептиками — психотропными препаратами. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, вечером 27 ноября школьницу госпитализировали из поселка Одинцовского городского округа. Уже в больнице ее перевели в токсикологическую реанимацию.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Правоохранители проводят проверку.

Ранее жительница Москвы отравилась таллием.