Девушка набросилась на вора в московском метро и попала на видео

В Москве на станции метро «Китай-город» девушка набросилась на вора и попала на видео. Об этом сообщает «Москвич Mag».

На кадрах видно, как пассажирка сидит в практически пустом вагоне, держа в руках смартфон. Когда вагон останавливается, проходящий мимо мужчина выхватывает гаджет и идет к выходу.

Однако сидевшая напротив пассажирка встала и несколько раз ударила преступника, попытавшись задержать. После этого она указала на него потерпевшей. Хозяйка телефона не сразу осознала происходящее, но попробовала догнать вора.

Мужчину уже задержали, им оказался 40-летний приезжий. Против него возбудили дело о грабеже и отпустили под подписку о невыезде.

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