Девушка обвинила иностранца в изнасиловании в отеле Москвы

Девушка обвинила иностранца в изнасиловании в номере отеля Radisson Blu в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Злоумышленником оказался гражданин Латвии, который часто приезжает в Москву по работе. Со своей жертвой он познакомился в Instagram и во время своей очередной поездки в столицу предложил ей личную встречу, на которую она согласилась.

По словам девушки, свидание началось с прогулки, во время которой молодой человек заявил, что у него разрядился телефон, и пригласил спутницу в отель, чтобы поставить гаджет на зарядку. В номере иностранец неоднократно пытался поцеловать девушку, однако она оказала ему сопротивление.

Впоследствии гражданин Латвии все же заставил девушку раздеться, после чего совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Далее мужчина вывел потерпевшую на улицу и посадил в такси. На данный момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Москве стычка между пассажирами Люблино-Дмитровской линии московского метро переросла в конфликт со стрельбой. 42-летний москвич громко разговаривал в вагоне и стучал по сиденью, не отреагировав на замечание находившихся неподалеку троих мужчин. После этого он получил пулю в спину от одного из оппонентов. Спустя сутки стрелявшего задержали на севере Москвы. Им оказался 36-летний иностранец.

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