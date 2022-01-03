Девушка с сайта знакомств обманула россиянина при покупке билетов в театр

Житель Москвы познакомился с девушкой на тематическом сайте, после чего был обманут и лишился крупной суммы денег, пишет РЕН ТВ.

Россиянин обратился в столичную полицию с заявлением о краже. Он уточнил, что аферистку зовут Алла и во время переписки в соцсети она предложила мужчине сходить в драмтеатр. Москвич согласился, после чего новая знакомая скинула ему ссылку, по которой нужно было перейти якобы для покупки билетов.

Прочитав условия, мужчина перевел деньги — 3790 рублей за билет, но сайт выдал ошибку. Совершив подряд три транзакции, россиянин осуществил еще несколько операций по переводу средств, в результате чего с карты списалось 190 тысяч рублей. В конечном итоге мужчина потерял около 200 тысяч.

Ранее на юго-востоке Москвы мужчина помог 19-летней девушке с детской коляской и украл у нее смартфон.