Девушка в туфлях-лодочках зимой в метро удивила россиян

Участников группы Facebook «МОСКВА МОЯ» удивила фотография из московского метро зимой, где девушка сидит в туфлях-лодочках.

Большинство пользователей предположило, что женщина одета не по погоде, потому на выходе из метро ее встречает автомобиль и скорее всего она едет на корпоратив.

Одна из женщин вспомнила, как в прошлые годы одевались в зимний период. «А много лет назад так и было. Мама всегда в театр шла в шубе и туфлях», — добавила она под постом.

В комментариях москвичи также вспомнили похожие истории, когда приходилось ходить в легкой обуви в мороз. «У нас в компании на Новый год подруга одела мои сапоги и ушла, а ее мне по размеру не подошли. Пошла в туфельках», «Если честно, одна моя знакомая живет прям у метро. Спустилась две минуты и в метро, офис еще ближе, она и зимой и летом так одевается», — написали юзеры.

А кто-то отметил, что было бы хорошо, если девушка с фото нашла этот пост и сама рассказала свою историю поездки в общественном транспорте зимой в туфлях.

Ранее в самый холодный день нынешней зимы, зафиксированный во вторник, 21 декабря, две москвички пошли купаться.