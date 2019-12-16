Девять станций метро откроют в Москве в 2020 году

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве в 2020 году откроются девять станция метро. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает агентство «Москва».

Уточняется, что четыре из них появятся на Некрасовской линии — «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Также три станции откроют на юго-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», а еще две на западном участке БКЛ — «Улица Народного ополчения» и «Карамышевская».

В октябре на портале мэра Москвы появились изображения внешнего облика строящейся станции метро «Коммунарка» (рабочее название «Столбово») Коммунарской линии. Станцию построят в современном стиле биотек, в оформлении будет преобладать зеленый цвет. Все элементы постройки и декора будут формой и цветом напоминать разные объекты живой природы.

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