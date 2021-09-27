Девятилетний австралиец изрезал ножом младшего брата в московской квартире

Девятилетний мальчик из Австралии изрезал ножом своего младшего брата в ходе конфликта. По информации телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел на востоке Москвы.

Большую часть времени дети обычно проводили в Канберре. В этом году братьев привезли к бабушке для обучения в столице. 74-летняя пенсионерка рассказала, что ее внуки играли в соседней комнате, пока она мыла посуду. В какой-то момент женщина услышала детский крик.

Зайдя в комнату, бабушка увидела, что ее младший внук держится за руку. Старший брат рассказал, что изрезал семилетнего родственника ножом в области локтя из-за того, что они не смогли поделить комнату и договориться об уборке. По данным источника, школьник хотел напугать младшего брата и ударил его случайно.

Потерпевшего осмотрели врачи поликлиники. Информации о его состоянии не поступало.

Ранее 26-летний житель Люберец порезал ножом мужчину, который шумел у него под окнами и мешал спать. Его задержали и доставили в отдел полиции.