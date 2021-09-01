Девятилетняя россиянка-вундеркинд начала учебу в МГУ

Девятилетняя Алиса Теплякова получила студенческий билет и начала учебу в МГУ в День знаний. Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ.

Россиянка-вундеркинд также сделала фото на фоне университета, которыми поделился ее отец Евгений Тепляков. Сообщается, что девочка приступит к занятиям 2 сентября вместе с остальными студентами.

Ранее отец абитурентки рассказал, что собирается первое время сопровождать дочь на парах в ВУЗе. Тепляков заявил, что нагрузку вундеркинда будут адаптировать под ее возраст. Мужчина добавил, что девочка с нетерпением ждет начала занятий. Родители девочки также ждут, что успех дочери повторит ее младший брат Хеймдалль, который получил аттестат за девятый класс в семь лет.

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