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Диетолог напомнила способы улучшить самочувствие после переедания

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Диетолог напомнила способы улучшить самочувствие после переедания
Фото: engin akyurt / Unsplash

Врач, диетолог, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева в интервью с ТАСС напомнила способы улучшить самочувствие после переедания за праздничным столом.

Эксперт сообщила, что нужно пить много воды, которая позволяет быстрее выводить токсины. Всем задействованным в детоксикации органам — печени, почкам, коже — будет легче работать и ликвидировать последствия обильных новогодних трапез. Диетолог подчеркнула, что на каждом праздничном столе должна быть негазированная вода.

«Кто-то пойдет и в баню, и в сауну, есть такие традиции у людей. Это хороший способ поддержать детоксикацию», — рассказала врач.

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