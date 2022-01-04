Диетолог напомнила способы улучшить самочувствие после переедания

Врач, диетолог, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева в интервью с ТАСС напомнила способы улучшить самочувствие после переедания за праздничным столом.

Эксперт сообщила, что нужно пить много воды, которая позволяет быстрее выводить токсины. Всем задействованным в детоксикации органам — печени, почкам, коже — будет легче работать и ликвидировать последствия обильных новогодних трапез. Диетолог подчеркнула, что на каждом праздничном столе должна быть негазированная вода.

«Кто-то пойдет и в баню, и в сауну, есть такие традиции у людей. Это хороший способ поддержать детоксикацию», — рассказала врач.

Ранее профессиональный флейр-бармен раскрыл секрет правильного употребления алкоголя.