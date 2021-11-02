Диктора Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны российского диктора Игоря Кириллова пройдут на Новодевичьем кладбище 2 ноября. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Как уточнил президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев, отпевание Кириллова пройдет в церкви Успения Пресвятой Богородицы в 11:00 по московскому времени. Прощание с ведущим начнется в 12:00, погребение состоится в 13:30.

Игорь Кириллов умер 30 октября в возрасте 89 лет. С 1968 по 1989 год он возглавлял дикторский отдел на Первом канале, а с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади. Более 20 лет был ведущим программы «Время».