Для москвичей создадут специальный чат

Власти Москвы создадут чат, в котором жильцы многоквартирных домов смогут решить сразу несколько задач: оплатить квитанцию, поучаствовать в собрании собственников, пообщаться с соседями и даже вызвать сантехника. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, каждый пользователь сможет написать сообщение определенному номеру квартиры. «Например, я вижу, что сосед из 152 квартиры выставил мусорный пакет, я пишу именно ему. А он сможет прочесть это сообщение, не вступая со мной в диалог», — пояснил газете первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Павел Гончаренко.

Платформа будет называться «Электронный дом», ее запустят во втором квартале 2020 года. Для входа в приложение необходимо будет ввести учетные данные с портала mos.ru.

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