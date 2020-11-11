Дмитрий Певцов купил место на кладбище в Москве

Актер Дмитрий Певцов купил место под могилу на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на охранника погоста.

По информации издания, в 2012 году артист потерял сына — Даниилу было 22 года. Его похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища.

Собеседник издания рассказал, что многие заранее покупают могилу на кладбище. «Актер Леонид Куравлев даже имя свое на памятнике написал, осталось только даты добавить», — поделился охранник.

По словам журналистов, рядом с памятником Даниилу действительно подготовлено как минимум одно место — большой участок огражден и засыпан щебнем.

Дмитрию Певцову 57 лет.

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