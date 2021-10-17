До конца 2024 года в Москве построят 35 станций метро

До конца 2024 года в Москве появятся 35 новых станций и 76 километров линий метрополитена, рассказал заместитель мэра города в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, его слова приводятся на сайте мэра столицы.

До конца 2021 года планируют завершить девять станций. Это 17,5 километра линий метро. Кроме того, строители должны реконструировать станцию «Каховская».

По словам Бочкарева, важнее всего на данный момент — завершение Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Также в столице продолжают создавать Троицкую ветку. В скором времени рабочие приступят к возведению новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток. Они займутся продлением Арбатско-Покровской линии в Гольяново.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск десяти новых станций БКЛ на западе и юго-западе города.