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Известная журналистка раскрыла способ борьбы с домогательствами кавказцев

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Известная журналистка раскрыла способ борьбы с домогательствами кавказцев
Фото: @bozhenarynska

Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска на своей странице в Facebook раскрыла способ борьбы с домогательствами кавказцев.

Женщина пояснила, что ее знакомая заявила, будто попытки борьбы с такими приставаниями приезжих на улице еще больше их «раззадоривают». «А я ответила, что знаю гениальный способ сделать так, чтобы у них стоять перестало», — написала Рынска.

По ее словам, надо прочесть обидчику нотацию тоном школьного завуча, чтобы вызвать у мужчины отвращение и обиду. «Я начинала отказ с вопроса: "Послушайте, вы сами неужели не видите, что я в вас совершенно не влюблена? А вообще вас чувства других людей интересуют? Вы предполагаете, что окружающие — это не объекты для удовлетворения ваших потребностей, а тоже люди? Или вы пуп земли для самого себя?"» — продолжила она.

Блогер отмечает, что, если следовать такой инструкции, уже в середине «нотации» кавказцы теряют интерес. Но Рынска предупреждает, что отчитывать мужчин нужно именно как провинившихся школьников.

Одна из подписчиц посоветовала свой лайфхак. Он заключается в том, чтобы задать спокойным и серьезным тоном вопрос: «Как бы он отреагировал, если бы так обращались с его сестрой или племянницей? Что бы он сделал в этом случае?», — поделилась женщина.

Ранее психолог Екатерина Че рассказала, как правильно реагировать на домогательства мигрантов на улице, чтобы максимально обезопасить себя от конфликтов.

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