Домработница Пугачевой раскрыла тайну личной жизни

Самая известная домработница России Людмила Дороднова, работавшая у артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, раскрыла тайну личной жизни. На шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», запись которой доступна на YouTube, она призналась, что делала несколько абортов.

Дороднова, также известная как Люся, пояснила, что не хотела иметь детей, поскольку заботилась о других. «Они были моими детьми, начиная от советской певицы Тамары Миансаровой и заканчивая Филиппом. Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью», — сказала домработница.

Люся добавила, состояла в браке, однако с мужем почти не виделась, поскольку жила в доме Пугачевой. «Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребенок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее дочери Кристине было восемь лет. Я помогала, как могла», — заявила она.

Также Дороднова призналась, что ни о чем не жалеет.

В 1960 годах Людмила Дороднова устроилась домработницей к Миансаровой. Спустя 15 лет она перешла к Пугачевой, которая на тот момент была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем. После развода поп-звезды с четвертым мужем Киркоровым Дороднова решила остаться горничной у него, где проработала до 2020 года.

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