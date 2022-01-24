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Домработница рассказала об отношениях Градского с супругой перед его смертью

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Домработница рассказала об отношениях Градского с супругой перед его смертью
Кадр: телеканал НТВ

Домработница покойного композитора Александра Градского в эфире ток-шоу на телеканале НТВ рассказала об отношениях певца с его супругой, актрисой Мариной Коташенко. Помощница по хозяйству сообщила, что незадолго до смерти певца супруги разъехались.

По ее словам, Градский проживал в московской квартире, а его супруга с детьми — за городом. Женщина отметила, что музыкант часто ревновал жену. «Прозванивал, контролировал. Мог неожиданно приехать в загородный дом, знал ее расписание дня», — поделилась домработница.

Также женщина добавила, что несмотря на небольшие столкновения, было видно, что партнеры относятся друг к другу хорошо. Градский без шика всегда обеспечивал супругу, а она отвечала ему заботой.

Ранее был раскрыт многомиллионный гонорар Градского за шоу «Голос».

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