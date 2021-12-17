Домработница вынесла из подмосковного особняка вещи на миллионы рублей

В элитном подмосковном поселке Довиль домработница вынесла из особняка семейной пары вещи на почти семь миллионов рублей. По данным «КП», женщина совершала кражи незаметно для хозяев в течение некоторого времени.

Оказавшаяся в трудной финансовой ситуации Ирина обратилась за помощью в сеть, где дала объявление о поиске вакансии помощницы по дому. Там на объявление откликнулась семья бизнесмена, которая предложила женщине работу. Сначала Ирина добросовестно выполняла свои должностные обязанности и расплачивалась с накопившимися долгами, однако в какой-то момент поняла, что ей не хватает денег, которые ей платят. Тогда Ирина стала незаметно понемногу выносить ценные вещи из дома работодателей для дальнейшей продажи.

Когда хозяйка дома заметила пропажу, она обратилась к домработнице с просьбой вернуть украденное, но, осознав, что вещи не вернут, обратилась в полицию. В общей сложности пострадавшая оценила ущерб в 6 841 300 рублей. Правоохранителям удалось найти воровку и задержать ее. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

Ранее директор клининговой фирмы в подмосковной Рублевке захотела продать свой автомобиль Bugatti Veyron стоимостью 121 миллион рублей и дала соответствующее объявление на сервисе «Авито».