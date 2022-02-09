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Москвичи сравнили дорожку в столице с песчаным пляжем у моря

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Москвичи сравнили дорожку в столице с песчаным пляжем у моря
Фото: Людмила Колодкина в сообществе «Бескудниковский район» в Facebook

Москвичка в группе Facebook «Бескудниковский район» сравнила засыпанную песком дорожку в Москве с песчаным пляжем у моря.

На опубликованном кадре видно, что работники коммунальных служб посыпали аллею в парке Федорова песком, но немного переборщили. «Где-то недалеко море?» — поинтересовалась автор топика.

Мнения пользователей по поводу такой борьбы с наледью разделились. Одни написали, что в парках нужно убирать снег и сыпать при этом ничего не надо, так как регенты вредны для деревьев, а песок создает лишнюю грязь. При этом некоторые удивились, что оттепели еще не было, а все уже засыпали толстым слоем песка.

Однако нашлись и те, кто искренне обрадовался такому нововведению коммунальщиков. «Как же приятно идти по этому песку! Наконец-то можно идти и не маневрировать, по припорошенному снегом обледеневшему плиточному покрытию. Бог есть, раз нам вместо реагентов такое счастье привалило», — заключили жители столицы.

Ранее, в декабре прошлого года, россияне восхитились убранными без использования реагентов улицами Москвы.

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