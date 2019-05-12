Дороги до кремлевских кабинетов перекопают

На улице Ильинке и в прилегающих к ней переулках 13 мая начнутся работы по комплексному благоустройству, сообщается на сайте мэра Москвы. На время проведения работ будут частично ограничены автомобильное движение, парковка и пешеходные зоны.

Сперва благоустроят непосредственно Ильинку, Ветошный переулок, участки Большого Черкасского и Старопанского переулков, затем — другие части этих переулков, а также Никольский, Ипатьевский и Никитников переулки.

«На время проведения работ будут перекрывать отдельные полосы движения, однако возможность проезда автотранспорта по улице Ильинке сохранится. При этом с 13 мая по 1 июля будет полностью перекрыт Ветошный переулок. Движения автотранспорта в этом переулке нет, но на время перекрытия там запретят парковку», — предупредили в мэрии.

На благоустраиваемой территории смонтируют ограждения с сигнальными огнями, установят временные знаки для автомобилистов, а для пешеходов обустроят пути обхода. Затем там демонтируют асфальт и плитку, проложат кабельную канализацию и отремонтируют смотровые колодцы.

На Ильинке и в ее окрестностях расположены здания государственных учреждений, в частности, по адресу Ильинка, 8, строение 4 находится государственно-правовое управление президента России, а на Старой площади рядом с Ипатьевским переулком — здание администрации президента.