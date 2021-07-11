ДТП с десятью автомобилями произошло на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель автомобиля BMW. Он наехал на девять других машин, которые стояли в двух полосах и ожидали разрешающего сигнала светофора.

В результате ДТП пострадали два человека, они получили легкие травмы.

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