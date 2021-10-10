Два человека погибли при пожаре в центре Москвы

Мужчина и женщина погибли в центре Москвы в результате пожара в трехэтажном жилом доме в Нижнем Кисельном переулке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

Утром с воскресенье, 10 октября, в здании загорелась одна из квартир на последнем этаже. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожарные выехали на место и потушили огонь.

Прокуратура Москвы сообщила в своем Telegram-канале, что возьмет на контроль проверку по факту гибели жильцов. Погибшие были пенсионерами 1950 и 1961 годов рождения.

Ранее один человек получил травмы во время пожара на западе Москвы. Тогда в жилом доме загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра, огонь захватил личные вещи и мебель.