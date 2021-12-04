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Два человека погибли при пожаре в доме на юго-востоке Москвы

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Два человека погибли при пожаре в доме на юго-востоке Москвы
Фото: Pexels.com

Два человека погибли и один пострадал во время пожара в многоэтажном доме в Москве, передает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Огонь вспыхнул в ночь с пятницы на субботу, с 3 на 4 декабря, на Вешняковской улице на юго-востоке города.
Загорелась квартира на шестом этаже здания, несколько людей оказались заблокированными и попросили помощи.

Сейчас на месте работает полиция. Специалисты подсчитывают площадь возгорания, оценивают ущерб и выясняют детали случившегося.

Ранее в пожаре два человека погибли в подмосковной деревне Некрасино городского округа Клин.

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