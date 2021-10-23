Два человека пострадали во время пожара в жилом доме на юге Москвы

Два человека пострадали в результате пожара в квартире жилого дома на улице Борисовские пруды на юге Москвы, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на экстренные службы.

Как уточнил источник, в квартире загорелся диван. Прибывшие на место сотрудники МЧС попросили оператора поторопить скорую помощь. Пламя распространилось на площади два квадратных метра. Сотрудники экстренных служб оперативно потушили огонь и передали пострадавших во время пожара жильцов медикам. О причинах возгорания и характере травм не сообщается.

11 октября в Москве на территории спортивного комплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте произошел пожар. Возгорание началось с кровли комплекса.