Два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве

В поселении Сосенское на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве взорвались два резервуара с топливом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что после инцидента вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. «Наблюдается факельное горение, существует угроза перехода огня на рядом стоящее здание. Проезд по улице перекрыт», — рассказал он.

По данным агентства, в радиусе 300 метров от места происшествия проведена эвакуация.

Инцидент произошел после того, как в бытовке начался пожар. Возгорание спровоцировало разгерметизацию двух резервуаров с топливом, хранившихся на территории расположенной неподалеку заправки. Отмечается, что в бытовке находится неустановленное количество пропановых баллонов.

В МЧС агентству рассказали, что пока информации о пострадавших не поступало.

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