Двери поездов на МЦК перестанут открываться автоматически

Двери курсирующих по путям Московского центрального кольца (МЦК) поездов «Ласточка» с 23 декабря перестанут открываться автоматически. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве объяснили, что меры были приняты после обращений пассажиров, указавших, что из-за автоматического открытия дверей в вагонах ощутимо холодает. «Поэтому на зимний период приняли такое решение — с 23 декабря кнопки на дверях в поездах заработают в привычном режиме», — добавили в пресс-службе. Отмечается, что от контактов с поверхностями вагонов пассажиров будут защищать перчатки, которые они обязаны носить в столичном транспорте.

Активирующая открытие дверей кнопка заработает не только на МЦК, но и в поездах Филевской линии. В департаменте пояснили, что автоматическое открытие дверей было введено на фоне пандемии: это было сделано для того, чтобы свести к минимуму контакты пассажиров с поверхностями.

Ранее сообщалось, что в московском ТРЦ «Щелковский» открылся новый флагманский многофункциональный центр (МФЦ) «Мои документы», в котором посетителей консультируют роботы Даша и Алекс. В пресс-службе префектуры восточного административного округа указали, что роботы могут консультировать гостей и отвечать на некоторые вопросы.

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