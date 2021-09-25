Двигатель самолета из Варадеро в Москву загорелся из-за попавшего внутрь орла

По информации источника, самолет начал резко тормозить, из-за чего колесо на левой стойке лопнуло. Никто из пассажиров не пострадал. Попавшая внутрь крыла птица сгорела.

Ранее пассажирка рейса Москва — Анталья устроила скандал на борту самолета и попала на видео. Женщина отказалась надевать маску, нахамила бортпроводникам и вступила в драку. Россиянку вывели из самолета в сопровождении полиции.

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