Движение на юго-востоке Москвы ограничат из-за закрытия участка метро

В Юго-Восточном административном округе Москвы введут ограничения движения по ряду улиц на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как отмечается, из-за закрытия участка салатовой ветки от станции «Волжская» до станции «Дубровка» с 1 по 23 мая для пассажиров будут запущены специальные бесплатные автобусы КМ. Для них будут организованы временные выделенные полосы общей протяженностью 9,3 километра, ради которых планируется изменить схему движения на некоторых улицах.

Так, выделенные полосы появятся на Новоостаповской улице перед Симоновским Валом и Шарикоподшипниковской улицей, на Южнопортовой улице от Шарикоподшипниковской до улицы Трофимова и перед улицей Гурьянова, на участке Шарикоподшипниковско от дома номер 9 до Новоостаповской и от Южнопортовой до Новоостаповской, на улице Гурьянова от Южнопортовой до Шоссейной, в 1-м Южнопортовом проезде от улицы Трофимова до Проектируемого проезда № 1422, во 2-м Южнопортовом проезде от 1-го Южнопортового проезда до Проектируемого проезда № 1423, в Проектируемых проездах № 6053 и 2289, на Краснодонской улице от улицы Шкулева до Ставропольской, на Ставропольской от Краснодонской до улицы Люблинской, на улице Полбина от Шоссейной до улицы Гурьянова, на улице Юных Ленинцев перед улицей Люблинской, на улице Люблинской от дома 4а до улицы Шкулева и после пересечения с 11-й улицей Текстильщиков, а также на Волгоградском проспекте от Шоссейной до Люблинской.

Кроме того, владельцы личного автотранспорта не смогут проехать по улице Шарикоподшипниковской на участке от улицы Новоостаповской до 1-й улицы Машиностроения, Проектируемому проезду № 1423 и курской и Батайской улицам.

Также временно будут запрещены некоторые маневры и ограничены возможности парковки, ряд улиц на время работ станут односторонними. С полным списком готовящихся изменения движения можно ознакомиться на сайте mos.ru.

Как сообщалось ранее, участок Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки закроют с 1 по 23 мая для проведения работ по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ).

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