Движение поездов в метро ограничили из-за затопления

На восточном участке Сокольнической линии ограничили движение поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену. Об этом сообщается в Twitter московского метро.

Интервалы движения ограничены между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского». В ближайшее время возможна остановка поездов. Между «Комсомольской» и «Саларьево» поезда курсируют штатно.

«Наши специалисты уже работают на месте. Вместе с городскими службами делаем все возможное, чтобы ввести движение в график», — сообщили представители метро.

Участок Сокольнической линии между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» был закрыт для пассажиров с 30 марта по 5 апреля. Ограничение движения объяснялось необходимостью завершить строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.