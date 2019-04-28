Движение транспорта в Москве изменят

В Москве изменят маршруты движения общественного наземного транспорта из-за репетиций парада Победы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Изменения в движении произойдут 29 апреля и 4 мая. Изменения будут действовать с 15:30 до окончания репетиций. Они коснутся, в частности, троллейбусов № 35, № 43, № 54, № 66 и № 61.

Также будет изменено движение автобусов А, № 255, Б, К, М1, М2, М3, М5, М6, М7, М8, М27, № 156, М9 и других.

В эти же дни движение по некоторым улицам будет ограничено. С 17:30 нельзя будет проехать по Звенигородскому шоссе, улицам Нижние Мнёвники, Красная Пресня, Садово-Кудринской, Воздвиженке и Тверской. Автомобили также не пустят на Болотную, Софийскую, Котельническую и Раушскую набережные. С 22:30 и до окончания репетиций движение ограничат по Большому Каменному мосту, Триумфальной площади и Новинскому бульвару.

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