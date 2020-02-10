Движение в московском тоннеле перекрыли из-за ДТП

Движение в Лефортовском тоннеле Москвы перекрыли из-за ДТП с несколькими автомобилями. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, всего столкнулись пять автомобилей, один из них перевернулся. В результате аварии есть пострадавшие, их состояние неизвестно.

В октябре прошлого года сообщалось, что московский таксист вывез женщину с двумя детьми из задымленного тоннеля под Кутузовским проспектом. После того как загорелась одна из машин, стоящих в тоннеле водителей попросили заглушить автомобили и выйти из тоннеля пешком. Александр Шишкин заметил женщину с детьми, посадил их в машину, бесплатно довез до Киевского вокзала и угостил детей конфетами.

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