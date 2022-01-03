Двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Шатуре. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы 18+».

Уточняется, что в помещении в момент возгорания находились еще два человека — мальчик и бабушка. Они серьезно пострадали, но остались живы. С ожогами 60 и 80 процентов тела соответственно ребенок и пожилая женщина были доставлены в больницу.

Ранее три человека стали жертвами пожара в частном доме в подмосковной Ивантеевке.