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Двое мужчин попытались совершить намаз на Красной площади

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В сети появилось видео, на котором двое мужчин на Красной площади в Москве попытались совершить намаз и привлекли внимание сотрудников полиции. Запись размещена в Telegram-канале «Московские новости» 26 декабря.

На кадрах можно увидеть, как полицейский подходит к мужчинам, один из которых в этом время сидит на коленях и совершает намаз, а второй стоит рядом. После короткого разговора к ним подошел еще один сотрудник полиции. О чем именно шла беседа, не уточняется.

В столице на данный момент насчитывается от трех до четырех миллионов мусульман. В это число входят как постоянные, так и временные жители города, которые исповедуют ислам.

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Moslenta, 2019 г. 18+

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