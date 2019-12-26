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Двое мужчин попытались совершить намаз на Красной площади
В сети появилось видео, на котором двое мужчин на Красной площади в Москве попытались совершить намаз и привлекли внимание сотрудников полиции. Запись размещена в Telegram-канале «Московские новости» 26 декабря.
На кадрах можно увидеть, как полицейский подходит к мужчинам, один из которых в этом время сидит на коленях и совершает намаз, а второй стоит рядом. После короткого разговора к ним подошел еще один сотрудник полиции. О чем именно шла беседа, не уточняется.
В столице на данный момент насчитывается от трех до четырех миллионов мусульман. В это число входят как постоянные, так и временные жители города, которые исповедуют ислам.