Двойное ДТП при необычных обстоятельствах в Москве попало на видео

Позднее проезжавший мимо водитель такси засмотрелся на последствия аварии и устроил второе ДТП. В это время очевидцы обратили внимание на еще одного участника дорожного движения — велосипедиста. Одному из присутствующих показалось, что мужчина катается на его личном двухколесном транспортном средстве. Когда полицейские задержали велосипедиста, выяснилось, что тот работает закладчиком.

Дальнейшая судьба участников инцидента пока неизвестна.

Ранее на 52-м километре внутренней стороны МКАД произошло массовое ДТП с участием восьми транспортных средств. Виновник аварии заявил, что у него «отказали тормоза».