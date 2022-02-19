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Россияне восхитились видом из московского двора-колодца

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Россияне восхитились видом из московского двора-колодца
Фото: Ирина Шилова в сообществе «Москва - та!» в Facebook

Россиянка опубликовала фотографию вида на небо из московского двора-колодца. В комментариях под ее постом в Facebook-группе «Москва — та!» пользователи выразили свое восхищение увиденным.

«Февральские небо, Столовый переулок», — подписала кадр автор. «Колодец-колодец, дай неба глоток…», — отреагировал один из фолловеров интернет-сообщества. «Как приятно, что дом ухожен! Рамы, покраска — все светленькое. И чистое небо в подарок сюжету!» — отметил другой подписчик.

Еще один пользователь признался в любви к столичным дворам-колодцам. «Гуляя по Москве, обязательно заглядываю в такие», — поделился он.

Ранее в московском дворе заметили картины из крупы и моркови.

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