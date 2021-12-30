Дворник получил подарок от жильцов московской многоэтажки

В группе Facebook «Соседи.Пресня» обсудили новогодние подарки дворникам и уборщицам.

Одна из участниц группы написала, что жители всего подъезда в знак благодарности за чистоту собрали новогодние подарки для дворника и уборщицы. «Оперативно скинулись и уже сегодня мы вручили подарки. Вы даже не представляете, какие счастливые глаза у них были!» — отметила женщина.

В комментариях россияне поддержали новогоднюю инициативу и рассказали свои истории поздравлений обслуживающего персонала. «Какой дружный у вас дом! Мы вчера тоже поздравили дворников, но только от себя», «Отличная идея! Как мысли прочитали! Мы тоже начали ее реализацию своем доме, и соседи сразу откликнулись», — написали они.

Ранее москвичи выразили восхищение работой дворников в заснеженной столице и похвалили коммунальщиков.